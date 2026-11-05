Air France-KLM améliore son bénéfice net au 3e trimestre malgré la hausse des coûts du carburant

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de transport aérien franco-néerlandais Air France-KLM a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 22 % au 3e trimestre, celui de la saison haute, grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires par passager.

Ce bénéfice a atteint 938 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il est cependant en baisse de 25 %, à 877 millions d'euros.

Dans un contexte de coûts élevés du carburant, le groupe a également annoncé dans un communiqué un ensemble de nouvelles mesures d'économies pour sa branche KLM (KLM et Transavia Pays-Bas), moins rentable qu'Air France (Air France et Transavia France).

Ces mesures comprennent une révision des conventions collectives en vue d'un "contrôle strict de l'évolution de la masse salariale", la réorganisation, parfois par externalisation, parfois au contraire par réintégration, de "certaines activités liées aux opérations au sol, au cargo et à la maintenance", et enfin l'arrêt de l'exploitation des avions "les plus anciens", ceux qui consomment le plus de kérosène.

Le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a salué "un troisième trimestre résilient".

"La demande sur nos marchés stratégiques clés, combinée à une forte rigueur commerciale, a entraîné une hausse des recettes unitaires, tandis que la maîtrise continue des coûts – associée à une facture carburant bien gérée – a permis de maintenir les coûts unitaires globalement stables", a-t-il détaillé.

Le chiffre d'affaires a augmenté lors de ce trimestre de 8 % à 9,916 milliards d'euros. À taux de change constant, la hausse est même plus forte, de 12 %.

"Les recettes unitaires solides ont intégralement compensé l'impact de la hausse des prix du carburant, dans un contexte de crise au Moyen-Orient. Par ailleurs, la maîtrise rigoureuse des coûts a limité la hausse des coûts unitaires à seulement +0,1 %", s'est félicité le groupe.

Air France-KLM a indiqué avoir bloqué par des contrats de couverture le prix de 54 % du carburant qu'il devrait consommer en 2027, contre 68 % en 2026. Et il a revu à la hausse l'estimation de sa facture de carburant pour 2026, à 9,2 milliards de dollars (300 millions de dollars de plus que lors de sa dernière prévision).