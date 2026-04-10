Eurazeo finalise le placement de sa première émission d'obligations senior

Eurazeo SE EURA.PA :
* EURAZEO A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT DE SA PREMIÈRE ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS
Texte original nNDL5mkmXB Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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