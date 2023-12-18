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Eurazeo en discussions avec Carl Zeiss Meditec pour la cession de sa participation dans DORC
information fournie par Reuters18/12/2023 à 07:42

Eurazeo SE EURA.PA :

* EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS DORC

* EURAZEO ET SES AFFILIÉS SONT ENTRÉS EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG EN VUE DE LA CESSION DE DORC (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER), POUR UNE VALEUR D’ENTREPRISE D’ENVIRON 1 MD€

* LA TRANSACTION DEVRAIT MATÉRIALISER UN RETOUR BRUT DE 2,6 X CASH-ONCASH ET UN TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) BRUT DE 24 % SUR L'INVESTISSEMENT INITIAL

* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ENVIRON 385 M€ DE PRODUIT BRUT DE CESSION DEVRAIENT ÊTRE PORTÉS AU BILAN D’EURAZEO

Texte original: shorturl.at/dgjGL Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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