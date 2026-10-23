Fibre Excellence : pas d'offre de reprise déposée, mais syndicats et région restent confiants

L'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), le 29 juillet 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Aucune offre de reprise de l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) n'a été déposée jeudi au terme du délai prévu par le tribunal de commerce de Toulouse, mais les représentants des salariés et la région restent vendredi confiants dans l'arrivée d'un repreneur portugais, porteur d'un "nouveau projet industriel".

Les juges du tribunal de commerce avaient fixé à jeudi la date limite de dépôt des offres de reprise de ce dernier site de production de pâte à papier en France, qui emploie environ 270 salariés.

Aucune offre ferme n'a donc été déposée, selon des sources concordantes, mais "trois courriers majeurs" ont été transmis à la juridiction, a souligné vendredi la CGT dans un communiqué.

Ils émanent de la région Occitanie, de l’État et d'un groupe papetier portugais "qui réaffirme son intérêt particulièrement fort pour la reprise de notre outil industriel", affirme le syndicat.

Cet acteur n'a pas été en mesure de présenter une offre en bonne et due forme car, selon la CGT, "son projet nécessite davantage de temps pour être construit, consolidé et concrétisé".

En attendant, l'absence d'offre de reprise doit logiquement conduire le tribunal de commerce de Toulouse à prononcer prochainement une liquidation judiciaire de Fibre Excellence Saint-Gaudens. Une audience est prévue le 3 novembre devant la juridiction.

La liquidation judiciaire doit parallèlement conduire à une procédure de licenciement de l'ensemble des salariés, qui devront faire l'objet de mesures d'accompagnement dans l'attente de la mise en place du projet de reprise.

"Nous refusons de voir cette étape comme une fin. Bien au contraire", explique cependant la CGT, qui voit dans la phase qui s'ouvre désormais "une période de transition pour préparer le redémarrage" de l'usine dans quelques mois.

Dans un autre communiqué publié vendredi, la région Occitanie, très engagée dans ce dossier, affirme qu'un "nouveau projet industriel" est en construction pour Fibre Excellence, avec le soutien de l’État, autour de "la relance de la production de pâte à papier et le développement d'activités de transformation à forte valeur ajoutée".

Maître d'œuvre du projet, le groupe portugais Ghost, entreprise née dans les années 1990 et spécialisée dans la transformation du papier ainsi que dans les produits d'hygiène, prévoit d'investir à terme 200 millions d'euros sur le site, selon la collectivité.

À côté de la production de pâte à papier, dont le redémarrage est envisagé "sous 12 mois", est prévue "la création d'une usine de 50.000 m2 pour la transformer directement sur place en produits finis (couches, papier toilette, essuie-tout...)", a précisé la région.

Une rencontre entre la direction de Ghost et le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a eu lieu lundi avec Carole Delga, présidente (PS) de la région Occitanie. Un accord a été trouvé "pour poursuivre les travaux nécessaires" à la réalisation du projet, selon la région.

"L'absence de reprise à court terme ne signifie pas la fin de l'histoire", a souligné le ministre de l'Industrie, cité dans un troisième communiqué. Selon M. Martin, Ghost "indique avoir besoin d'au moins six mois pour faire aboutir son projet".

Au cours de cette période et dans la "situation difficile" qui doit s'ouvrir après la liquidation, "la priorité est d'accompagner les salariés", affirme le ministre. "Les services de France Travail et la préfecture de la Haute-Garonne seront mobilisés pour leur apporter un soutien adapté et les aider à préparer la suite de leur parcours professionnel", a-t-il indiqué.