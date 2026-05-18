Eurazeo : décroche brutalement sous 47,4E

Eurazeo qui plafonnait depuis le 6 mai sous 49,5E, décroche brutalement sous 47,42E (MM100) et ouvre un énorme "gap" baissier" en direction de 44E (MM50), et même 43,8E.

Le titre s'apprête à refermer le "gap" des 42,8E du 9 avril et retrouverait ensuite un point d'appui vers 41,66E (éphémère résistance du 13 mars).