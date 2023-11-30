Eurazeo compte générer environ €4 mds de capital excédentaire sur la période 2024-2027

Eurazeo SE EURA.PA :
* EURAZEO AFFICHE SES OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR LA PÉRIODE 2024-2027
* CONSTRUIRE UN LEADER SUR LE MARCHÉ DES ACTIFS PRIVÉS
* GÉNÉRER UNE CROISSANCE DYNAMIQUE DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
* ACCÉLÉRER LA BASCULE VERS UN MODÈLE « ASSET LIGHT », CONJUGUÉ À UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES RETOURS AUX ACTIONNAIRES
* PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS POUR LA PÉRIODE 2024-2027 : LES MARCHÉS PRIVÉS DEVRAIENT VOIR LEURS ENCOURS (AUM) CROITRE D’ENVIRON 11% PAR AN AU NIVEAU MONDIAL SUR LES PROCHAINES ANNÉES SELON PREQIN1
* PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS POUR LA PÉRIODE 2024-2027 : DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ WEALTH, NOTAMMENT HORS DE FRANCE. CE CANAL DEVRAIT REPRÉSENTER 20% DES AUM DE TIERS À HORIZON 2027
* PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS POUR LA PÉRIODE 2024-2027 : CROISSANCE ATTENDUE DES COMMISSIONS DE GESTION (REVENUS RÉCURRENTS) : EN PROVENANCE DE TIERS EN HAUSSE DE +15% PAR AN EN MOYENNE
* PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS POUR LA PÉRIODE 2024-2027 : CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE MARGE DE FRE (FEE RELATED EARNINGS) À 35-40% À MOYEN TERME
* PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS POUR LA PÉRIODE 2024-2027 : LES COMMISSIONS DE PERFORMANCE (PRE) EN PROVENANCE DE TIERS DEVRAIENT REPRÉSENTER PLUS DE 10% DES REVENUES EN PROVENANCE DE TIERS SUR UN CYCLE D’INVESTISSEMENT
* LE PORTEFEUILLE D’EURAZEO PORTÉ AU BILAN EST VALORISÉ 8,5 MDS€ À FIN SEPTEMBRE 2023
* LE GROUPE COMPTE GÉNÉRER C.4 MDS€ DE CAPITAL EXCÉDENTAIRE SUR LA PÉRIODE 2024-2027
* RÉALISATIONS POUR ENVIRON 7 MDS€, SOIT DES CESSIONS DE C.25% DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE PAR AN
* RÉINVESTISSEMENTS LIMITÉS À C.3 MDS€. OBJECTIF DE RÉDUIRE À 20% LA PART MAXIMUM DU BILAN DANS LES FONDS EN 2027, CONTRE ENVIRON 35% EN MOYENNE SUR LES DERNIERS VINTAGES
* LE CAPITAL INVESTI (6,6 MD€ À FIN SEPTEMBRE 2023) DEVRAIT BAISSER DE 30% SUR LA PÉRIODE
* RETOUR AUX ACTIONNAIRES PRÉVU DE 2,3 MDS€ SUR 2024-2027 : C.800 M€ EN DIVIDENDES ORDINAIRES, AVEC UN DIVIDENDE 2024 EN HAUSSE DE 10%
* RETOUR AUX ACTIONNAIRES PRÉVU DE 2,3 MDS€ SUR 2024-2027 : 1 500 M€ DE RACHATS D’ACTIONS, SOIT 200 M€ PAR AN D’ACHATS AU FIL DE L’EAU, COMPLÉTÉ PAR DES ACHATS EN FONCTION DU CALENDRIER DE CESSIONS
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(Bureau de Gdansk)
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