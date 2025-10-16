EUR/USD - Le dollar américain a été mis à mal par l'apparition d'un risk-off

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La session de New York a ouvert près de 1,1655 après que la paire ait atteint 1,1644 pendant la nuit, des échanges modérés ont ensuite eu lieu

* Des achats ont toutefois fini par apparaître, le sentiment initial d'appétit pour le risque ayant évolué vers un sentiment d'aversion au risque

* La chute des actions des banques régionales américaines a contribué à renforcer le sentiment d'aversion au risque

* Les rendements américains US2YT=RR ont baissé, ce qui a entraîné une baisse du dollar; les actions ESv1 ont effacé leurs gains et chuté

* L'or XAU= s'est redressé et le VIX .VIX a progressé de plus de 11,0 % dans l'après-midi de New York

* L'EUR/USD a amplifié ses gains, s'est approché du sommet du nuage journalier et des 21- & 55-DMA

* La paire s'est échangée au-dessus de 1,1690 et d'un plus haut de 7 séances, en hausse de +0,36% en fin de journée

* La hausse du RSI journalier et la bougie en marteau haussière mensuelle pourraient inquiéter les shorts sur l'EUR/USD

