Eupraxia Pharma chute après la fixation du prix de son offre secondaire de 55 millions de dollars

19 février -

** Les actions cotées aux États-Unis de la société canadienne Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O ont chuté de 8,7 % en début de marché à 7,45 $, un plus bas niveau depuis plus d'un mois,

après la fixation du prix de son offre secondaire de 55 millions de dollars

** EPRX a annoncé jeudi () la vente de ~7,9 millions d'actions, y compris ~1,4 millions de bons de souscription préfinancés, à 7 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 14,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour poursuivre l'avancement de l'EP-104GI pour l'oesophagite éosinophile, qui peut causer des douleurs et des difficultés à avaler des aliments, et pour poursuivre les études cliniques avec l'EP-104GI dans de multiples indications gastro-intestinales supplémentaires

** Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les teneurs de livre conjoints

** Eupraxia a ~51,9 millions d'actions en circulation pour une