Eugénie détient 94,5% du capital de Poulaillon au terme de son OPAS

Euronext Paris et Invest Securities ont fait savoir à l'AMF qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), la société Eugénie détenait 4 832 787 actions Poulaillon, représentant autant de droits de vote, soit 94,55% du capital et 94,49% des droits de vote théoriques du groupe de boulangerie et de pâtisserie.

Pendant la durée de l'OPAS, qui s'est déroulée du 22 juin au 3 juillet inclus, l'initiateur a acquis, au prix unitaire de 9 EUR par action, 287 712 actions dans le cadre de la procédure d'apport semi-centralisée par Euronext Paris et 277 358 actions sur le marché par l'intermédiaire du membre de marché acheteur qu'il avait désigné, soit un total de 565 070 actions.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des titres Poulaillon est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, la société par actions simplifiée Eugénie est contrôlée par Magali, Paul et Fabien Poulaillon.