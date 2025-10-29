Etsy nomme une initiée au poste de directrice générale et prévoit une baisse de ses ventes dans un contexte de tarifs douaniers défavorables

Le marché en ligne Etsy ETSY.N a nommé mercredi une initiée, Kruti Patel Goyal , au poste de directrice générale, succédant ainsi à Josh Silverman, qui a passé plus de huit ans à ce poste. Les actions d'Etsy, qui ont gagné environ 40 % depuis le début de l'année, étaient en baisse de près de 7 % dans les premiers échanges, après que la société ait également prévu des ventes brutes de marchandises (GMS) - un indicateur clé - pour le quatrième trimestre.

Patel Goyal, une dirigeante de longue date d'Etsy, prendra la direction de l'entreprise le 1er janvier, à un moment où les détaillants et les places de marché en ligne sont confrontés au poids des droits de douane américains sur les importations, en particulier celles en provenance de Chine et du Viêt Nam, deux fournisseurs majeurs de produits tels que les vêtements, les chaussures et les jouets.

Patel Goyal, actuellement présidente et directrice de la croissance, a dirigé pendantprès de trois ans le revendeur de mode Depop, racheté par Etsy pour 1,63 milliard de dollars en 2021.

Silverman succédera à Fred Wilson au poste de président exécutif, qu'il occupera jusqu'au 31 décembre2026. La suppression de la règle "de minimis" - l'exonération des droits de douane pour les colis électroniques d'une valeur inférieure à 800 dollars - pour les produits originaires de Chine et de Hong Kong, a également suscité des inquiétudes. "Sur le front des tarifs et des voies commerciales, nous avons subi une certaine pression sur notre route commerciale d'importation américaine au cours du trimestre", a déclaré le directeur financier d'Etsy, Lanny Baker , lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

L'entreprise s'attend à ce que les GMS pour le trimestre en cours sesituent entre 3,50 et 3,65 milliards de dollars, contre 3,74 milliards de dollars l'année dernière.

Les prévisions pour le quatrième trimestre pourraient être décevantes, car les attentes des investisseurs étaient plus élevées, ont indiqué les analystes de JPMorgan dans une note.

Pour le troisième trimestre, Etsy a affiché un GMS de 2,72 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2,92 milliards de dollars de l'année dernière et à l' estimation du marché de 2,76 milliards de dollars, selon trois analystesde LSEG.

Cependant, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 678 millions de dollars pour le trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 655,3 millions de dollars.