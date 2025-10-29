Etsy nomme l'initiée Kruti Goyal au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché en ligne Etsy ETSY.O a nommé l'initiée Kruti Goyal au poste de directrice générale, à compter du 1er janvier, en remplacement de Josh Silverman, après huit ans à ce poste.