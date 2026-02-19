Etsy bondit après la vente de Depop à EBay

(Mises à jour)

19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi de 9 % pour atteindre 48,15 $

** Mercredi, Etsy a vendu sa plateforme de revente de mode Depop, axée sur la génération Z, à EBay EBAY.O pour environ 1,2 milliard de dollars

** Avec la vente de Depop, Etsy peut se concentrer sur son marché principal - courtage Morningstar

** Etsy prévoit que les ventes brutes de marchandises pour 2026 augmenteront légèrement, et s'attend à une augmentation d'une année sur l'autre pour chaque trimestre

** Cependant, les ventes brutes de marchandises du 1er trimestre devraient se situer entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars, contre des ventes brutes de marchandises de 2,8 milliards de dollars il y a un an

** L'Ebitda ajusté du 4ème trimestre de 222,5 millions de dollars a battu les estimations de 213,45 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 3,5% pour atteindre 881,6 millions de dollars, mais n'a pas atteint les estimations

** ETSY en hausse de ~5% en 2025