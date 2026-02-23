 Aller au contenu principal
ETN crypto: les US continuent de vendre tandis que l’Europe achète
information fournie par CoinShares 23/02/2026 à 14:56

Wall-Street

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré une cinquième semaine consécutive de sorties nettes, avec un montant de 288 millions de dollars, selon le département Recherche de CoinShares.

Le cumul depuis le début de cette séquence atteint désormais 4,0 milliards de dollars — un chiffre conséquent, bien qu'inférieur aux 6,0 milliards enregistrés sur la même période l'année précédente.

Le volume de transactions sur les produits d'investissement cotés (ETP) en actifs numériques a chuté à 17 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2025. Cette contraction des volumes illustre davantage une désaffection progressive qu'un mouvement de panique.

Une fracture géographique persistante

La divergence entre investisseurs américains et non-américains reste le trait le plus saillant de la semaine. Les investisseurs basés aux États-Unis ont généré 347 millions de dollars de sorties, poursuivant un mouvement de repli amorcé depuis plusieurs semaines. À l'inverse, les investisseurs européens et canadiens ont profité de la faiblesse des prix pour se positionner, contribuant à 59 millions de dollars d'entrées nettes. La Suisse arrive en tête avec 19,5 millions de dollars, devant le Canada (16,8 millions) et l'Allemagne (16,2 millions).

bitcoin en tête des sorties, avec un intérêt tactique pour la position inverse

Le Bitcoin concentre la majeure partie de la pression vendeuse, avec 215 millions de dollars de sorties. Fait notable : les produits permettant de prendre une position à la baisse sur le Bitcoin ont enregistré les flux entrants les plus importants de la semaine, à 5,5 millions de dollars, traduisant un intérêt pour la couverture de risque. L'ether suit avec 36,5 millions de sorties, devant les produits multi-actifs (32,5 millions) et Tron (18,9 millions).

Des entrées modestes ont été enregistrées sur le XRP (3,5 millions), solana (3,3 millions) et Chainlink (1,2 million), sans compenser la tendance générale.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Cryptoactif

Valeurs associées

BTC/USD
66 019,9220 USD CryptoCompare -2,42%
SOL/USD
80,2430 USD CryptoCompare -3,99%

1 commentaire

  • 15:13

    Pourquoi les européens achètent ?Il veulent soutenir les cryptos ?

Signaler le commentaire

Fermer

