ETN crypto: le flux d’entrées suggère une hausse de la confiance

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré une deuxième semaine consécutive d'entrées, totalisant 864 millions de dollars, d'après le département Recherche de CoinShares. Les États-Unis dominent les flux, tandis que bitcoin et ethereum captent l'essentiel.

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 864 millions de dollars d'entrées la semaine passée. Il s'agit de la troisième semaine de flux positifs, le signe, selon nous, d'une base d'investisseurs de plus en plus confiante bien que toujours prudente. Malgré la récente baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, l'évolution des prix est restée mesurée : les séances suivant la décision ont montré un sentiment mitigé et des flux irréguliers.

Les États-Unis concentrent l'essentiel des flux.

Sur le plan géographique, le sentiment le plus positif a été observé aux États-Unis, avec 796 millions de dollars d'entrées sur la semaine. Des entrées ont également été enregistrées en Allemagne (68,6 M$US) et au Canada (26,8 M$US). Ces trois pays dominent la collecte depuis le début de l'année et représentent 98,6 % des entrées depuis le 1er janvier.

Bitcoin et Ethereum en tête, altcoins plus sélectifs

Bitcoin a concentré 522 millions de dollars d'entrées, tandis que les produits “short” Bitcoin ont continué d'enregistrer des sorties (-1,8 M$US), ce qui suggère un redressement du sentiment. Malgré cela, Bitcoin reste en retrait cette année : 27,7 milliards de dollars d'entrées depuis le début de l'année, contre 41 milliards de dollars accumulés en 2024.

Ethereum a enregistré 338 millions de dollars d'entrées sur la semaine, portant les entrées sur l'année à 13,3 milliards de dollars, soit +148 % par rapport à 2024. Les flux vers solana restent plus faibles (3,5 milliards en 2025), mais représentent tout de même une multiplication par dix par rapport à 2024. Aave (+5,9 millions de dollars la semaine passée) et Chainlink (+4,1 millions de dollars la semaine passée) affichent des entrées modestes, tandis que Hyperliquid a subi des sorties conséquentes (-14,1 millions de dollars).

