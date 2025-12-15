Wall Street attend avec prudence des données économiques américaines

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine chargée en indicateurs susceptibles d'éclairer les investisseurs sur l'état de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice Nasdaq reculait de 0,12% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,08%.

"C'est une semaine importante en termes de données en temps réel", a commenté auprès de l'AFP Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont surtout accueilli des publications économiques qui avaient été décalées par la paralysie budgétaire américaine, et qui donnaient par conséquent une image dépassée de l'état de santé de la première économie mondiale.

Pour Art Hogan, "ce sera intéressant d'avoir des données en temps réel pour voir si elles correspondent à ce que nous pensons que la Réserve fédérale (Fed) pourrait faire ensuite" pour ses taux.

L'analyste a évoqué "la force ou la faiblesse du marché du travail et l'évolution de l'inflation", qui correspondent aux deux mandats fixés pour la banque centrale américaine.

Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de novembre seront connus mardi, ceux de l'inflation (CPI) seront publiés jeudi.

En raison du ralentissement du marché du travail, la Fed a abaissé ses taux lors de ses trois dernières réunions, pour un total de trois quarts de point de pourcentage.

Les investisseurs s'attendent pour le moment à une pause en janvier, selon l'outil de veille CME FedWatch, compte tenu d'une hausse des prix supérieure à la cible à long terme de la Fed (2%).

Le calme des marchés américains lundi tranche avec les craintes affichées en fin de semaine dernières autour des valeurs technologiques.

"A l'aube de la troisième année de la révolution de l'intelligence artificielle (IA), nous pourrions assister à des changements. Au début, tout le monde était récompensé, mais aujourd'hui, les récompenses sont beaucoup plus sélectives" en fonction des perspectives de croissance et rentabilité, une dynamique "plus saine", a relevé Art Hogan.

Par ailleurs, a rappelé l'analyste, "c'est la dernière semaine complète (d'échanges, NDLR) avant la fin de l'année" et les jours fériés de Noël et du Nouvel An, autour desquels les volumes d'échanges devraient diminuer.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans évoluait autour de 4,15% vers 14H55 GMT, contre 4,18% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, la société iRobot, qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, s'effondrait de plus de 70% à l'annonce de son dépôt de bilan. Son principal créancier et sous-traitant, le groupe chinois Picea, rachètera entièrement l'entreprise et la société quittera le Nasdaq à l'issue de la transaction.

Des statistiques chinoises sans éclat, comme les ventes au détail en novembre qui ont progressé à leur rythme le plus lent depuis presque trois ans et la sortie des restrictions liées au Covid-19, pénalisaient les géants du commerce en ligne et d'internet du pays. Alibaba lâchait 2,82%, PDD, maison mère de Temu, perdait 0,83% et Baidu chutait de 3,75%.

La start-up spatiale Rocket Lab (-5,62% à 58,03 dollars) cédait une partie des gains enregistrés ces derniers jours face à la perspective d'une introduction en Bourse de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour une valorisation qui pourrait s'afficher à 1.500 milliards de dollars.

