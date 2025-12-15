Wall Street ouvre en hausse au début d'une semaine chargée

Des traders travaillent dans la salle des marchés à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, alors que les investisseurs se préparent à une semaine riche en données économiques clés susceptibles de déterminer les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 148,28 points, soit 0,31%, à 48.606,33 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,46% à 6.858,99 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,60%, soit 139,30 points, à 23.334,47 points.

Les investisseurs auront l'occasion de découvrir d'autres données économiques retardées par le "shutdown" américain, notamment le rapport sur l'emploi de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation.

De plus, parmi les institutions financières dont les décisions sont attendues cette semaine, la Banque du Japon (BoJ) devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75%, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait procéder à une baisse du même ordre, à 3,75%.

Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) Stephen Miran et le président de la Fed de New York, John Williams, devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Ces deux membres permanents disposant d'un droit de vote sont considérés comme des partisans d'une politique "dovish".

Aux valeurs, ServiceNow recule de 8,39%. Le groupe est en pourparlers avancés pour racheter Armis, une startup spécialisée dans la cybersécurité, dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 7 milliards de dollars, a rapporté samedi l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches des négociations.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)