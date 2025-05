Etihad Airways : une commande de 28 appareils auprès de Boeing

(AOF) - Selon Reuters, le président américain Donald Trump a signé hier des accords d'une valeur totale de plus de 200 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis. L'accord comprendrait notamment l'achat de 28 gros-porteurs Boeing commandés par la compagnie aérienne émiratie Etihad Airways. Il s'agirait de Boeing 787 Dreamliner et de 777X de nouvelle génération, équipés de moteurs GE Aerospace. Etihad Airways paierait ces appareils à hauteur de 14,5 milliards de dollars qui seraient livrés à partir de 2028.

