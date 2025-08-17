L'Ukraine et l'Europe doivent afficher un front uni lundi à Washington-Macron

Visioconférence entre Emmanuel Macron et la coalition des volontaires

L'objectif de l'Ukraine et de ses alliés européens est d'afficher un front uni aux discussions de lundi à Washington entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré Emmanuel Macron dimanche.

"Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparons les conflits de demain", a dit le président de la République à l'issue d'une visioconférence qui a duré près de deux heures avec les alliés de l'Ukraine.

"Nous voulons la paix (...) mais nous voulons une paix robuste, une paix qui en aucun cas ne saurait être une capitulation, une paix qui en aucun cas ne peut se faire aux dépens de la sécurité des Européens", a-t-il ajouté.

Plusieurs dirigeants européens, exclus comme l'Ukraine du sommet de vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, se rendront à Washington pour apporter leur soutien à Volodimir Zelensky afin que l'Ukraine ne se voit pas imposer un accord qui ne lui conviendrait pas.

"Parce que se joue en ce moment-même un temps important du conflit, pour la sécurité de l'Ukraine et pour la sécurité de toute l'Europe", a poursuivi Emmanuel Macron, insistant sur le "contexte extrêmement grave" dans lequel se tiendra la réunion de lundi.

(Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi et Gilles Guillaume)