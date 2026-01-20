Ethos Technologies, soutenue par Sequoia et Accel, cherche à obtenir une valorisation de 1,3 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des commentaires des analystes dans les paragraphes 5 à 7) par Arasu Kannagi Basil

Ethos Technologies, soutenu par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, a déclaré mardi qu'il visait une valorisation de 1,26 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la hausse des cotations des compagnies d'assurance se prolonge jusqu'en 2026.

Les ventes d'actions desociétés d' assurance pour la première fois ont atteint un sommet en 20 ans à Wall Street l'année dernière, les investisseurs se tournant vers des entreprises à l'abri de la guerre commerciale du président américain Donald Trump.

La société technologique d'assurance-vie et certains de ses bailleurs de fonds cherchent à obtenir jusqu'à 210,5 millions de dollars en vendant 10,5 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars l'unité.

Ethos propose 5,1 millions d'actions, tandis que des actionnaires tels que GV, la branche de capital-risque d'Alphabet, et General Catalyst vendent 5,4 millions d'actions.

Le marché des introductions en bourse de 2026 devrait connaître un début relativement calme, car les entreprises qui ont reporté leurs introductions l'année dernière en raison d'une fermeture historique du gouvernement américain reviennent sur le devant de la scène.

"Les premières semaines pourraient être un peu plus calmes que prévu, mais il n'est pas inhabituel de voir des entreprises vouloir attendre que d'autres testent les eaux", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"On a l'impression que tout le monde est aligné au départ d'une course, attendant le coup de feu"

Fondée en 2016, Ethos offre une assurance-vie aux familles à travers les États-Unis grâce à sa plateforme numérique.

La société a enregistré un bénéfice de 46,6 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 277,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 39,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 188,4 millions de dollars un an plus tôt.

En 2021, la société avait levé 100 millions de dollars auprès du conglomérat japonais SoftBank 9984.T pour une valorisation de 2,7 milliards de dollars.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'introduction en bourse. Ethos sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LIFE"