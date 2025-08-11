Ethereum, Bitcoin explosent après leur autorisation dans les plans d’épargne U.S

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 572 millions de dollars d'entrées nettes la semaine dernière selon le département Recherche de CoinShares, inversant partiellement la sortie d'un milliard de dollars la semaine précédente provoquée par la faiblesse des chiffres de l'emploi américain.

Le retournement s'est produit après la décision du gouvernement américain d'autoriser les cryptomonnaies dans les plans de retraite par capitalisation 401(k). ethereum a dominé le marché avec 268 millions de dollars d'entrées, portant les flux cumulés depuis le début de l'année à un record de 8,2 milliards de dollars et les encours sous gestion (AUM) à 32,6 milliards de dollars (+82 % en 2025). bitcoin s'est aussi redressé avec 260 M$ d'entrées, tandis que les produits short-Bitcoin ont vu 4 M$ de sorties.

Une diversification sur les altcoins

Les volumes échangés sur les ETP d'actifs numériques ont reculé de 23 % par rapport au mois précédent, reflétant le ralentissement estival. Par région, les États-Unis ont mené avec 608 M$ d'entrées, suivis du Canada avec 16,5 M$, tandis que l'Europe enregistrait 54,3 M$ de sorties combinées en Allemagne, Suède et Suisse.

Les altcoins ont également progressé, reflétant une diversification continue au-delà d'Ethereum et Bitcoin :

● Solana (+21,8 M$)

● XRP (+18,4 M$)

● Near (+10,1 M$)

La décision concernant les 401(k) marque une étape importante pour l'adoption grand public, susceptible de stimuler la demande à long terme. Associée au record d'Ethereum et au rebond de Bitcoin, elle permet au marché d'aborder août avec un sentiment positif malgré des vents encore incertains sur un plan macroéconomique.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.