ETHENEA - Un rendement élevé est-il encore possible pour les obligations à haut rendement ? Dr. Volker Schmidt

Les obligations à haut rendement (dites « high yield ») ont connu une bonne année en 2019. Selon les indices généraux, les obligations libellées en EUR ont enregistré une performance annuelle de plus de 12% et celles libellées en USD de plus de 14%. En conséquence, les écarts des obligations à haut rendement par rapport aux obligations souveraines sont passés de plus de 500 points de base au début de 2019 à un peu plus de 300 points de base un an plus tard. Volker Schmidt conseille donc la prudence et explique pourquoi Ethna-AKTIV limite actuellement son allocation dans ces obligations.