Etched valorisée à 21 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La start-up spécialisée dans le matériel d'intelligence artificielle Etched a annoncé mardi avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise l'entreprise à 21 milliards de dollars.
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