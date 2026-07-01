Etats-Unis et Iran s'engagent dans des discussions techniques

(Actualisé avec précisions, contexte)

par Andrew Mills et Ahmed Elimam

Les Etats-Unis et l'Iran ont participé mercredi à Doha à des discussions techniques indirectes portant notamment sur la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz et sur un cessez-le-feu durable, a-t-on appris auprès d'une source directement informée de la tenue de ces pourparlers et d'un responsable iranien.

Le Qatar et le Pakistan font une nouvelle fois office d'intermédiaires.

Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump, ont rencontré mardi le Premier ministre du Qatar pour poser les bases de ces discussions techniques auxquelles ils ne participent toutefois pas, a dit la source directement informée de la tenue des pourparlers.

Ces discussions sont prévues par le protocole d'accord en 14 points conclu mi-juin censé mettre fin aux hostilités déclenchées par la campagne de bombardements sur l'Iran lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël. Ce protocole prévoit une période de 60 jours de négociations pour un accord global.

Américains et Iraniens ont toutefois livré des interprétations différentes de ce protocole en s'accusant réciproquement de ne pas le respecter, au point de reprendre brièvement des hostilités au cours du week-end.

Les discussions à Doha se déroulent par sessions impliquant des négociateurs des deux parties et des spécialistes, a dit la source directement informée.

Elles ont commencé mardi soir et se poursuivaient mercredi, a dit le responsable iranien.

Ce dernier a dit que les pourparlers se concentraient sur les deux priorités fixées par l'Iran: le contrôle du détroit d'Ormuz et le dégel de six milliards de dollars d'avoirs iraniens bloqués à l'étranger.

La priorité des Etats-Unis est de rétablir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz, entre le Golfe et l'océan Indien, voie de transit essentielle au commerce mondial des hydrocarbures, a dit la source directement informée.

L'Iran est résolu à obtenir une reconnaissance internationale de son contrôle du détroit et de son droit à prélever une taxe sur les navires franchissant ce passage, fût-ce de force, a-t-on appris mercredi de deux sources iraniennes de haut rang.

Les médias d'Etat iraniens ont rapporté mercredi qu'un porte-conteneurs étranger avait échoué dans le détroit d'Ormuz après s'être engagé dans des eaux de faible profondeur en dehors de la voie de navigation tracée par les autorités iraniennes.

(Rédactions de Reuters, rédigé par Aidan Lewis, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit van Overstraeten)