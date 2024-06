Et si l'Etat s'invitait au capital de TotalEnergies ?

Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (crédit photo : Adobe Stock / )

L'écologie, quasi absente des débats pour les législatives anticipées, pourrait entrer par la grande porte chez TotalEnergies.

Le compte rendu des six mois d'enquête et d'auditions au Sénat de dirigeants de la compagnie et de nombreux experts du secteur devant une commission dirigée par Yannick Jadot vient d'être présenté. Il s'agissait de se rendre compte si le groupe investissait suffisamment dans la transition énergétique et les énergies nouvelles. Ce rapport, qui comprend 33 propositions d'amélioration, prouve que TotalEnergies était loin de pouvoir respecter les objectifs de l'accord de Paris.

«Golden share»

A cet égard, plusieurs associations de défense de l'environnement ont indiqué que les «mesures contraignantes» du rapport étaient insuffisantes. Pour avoir davantage de pouvoir sur les futures décisions de l'entreprise, le Sénat a recommandé à l'Etat d'entrer au capital du groupe par l'entremise d'une «action spécifique» (golden share), comme cela a été le cas avec Elf dans les années 1990.

Cette action au statut juridique particulier ne s'applique qu'à des sociétés aux activités stratégiques pour la France. Par ce biais, l'Etat pourrait s'opposer à certaines décisions. On pense immédiatement à la volonté du groupe de transférer sa cotation principale à New York. Même si Patrick Pouyanné, le PDG, a toujours démenti vouloir déménager le siège de TotalEnergies à l'étranger, avec cette action spécifique de l'Etat, il ne pourrait plus le faire. Le Sénat demande également à ce que la firme cesse d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) de Russie.

Nous continuons à recommander l'achat de la valeur pour son rendement et son bilan sains. Par ailleurs, malgré le rapport du Sénat, la stratégie du groupe dans les énergies renouvelables est plus avancée que celle de ses concurrents internationaux.