 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estée Lauder vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % jusqu'en 2030
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 06:21

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estée Lauder EL.N a fixé mercredi ses objectifs pour l'exercice 2030: une croissance organique annuelle durable des ventes de l'ordre de 5 %, une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté et une marge d'exploitation ajustée comprise entre 16,5 % et 18,5 %, alors que le fabricant de cosmétiques présentait sa stratégie de croissance à long terme.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
105,420 USD NYSE +0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,56 -0,68%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
EUR/USD SPOT
1,1235 +0,43%
2CRSI
16,59 +22,25%
Or
3 988,22 +1,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank