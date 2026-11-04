Estée Lauder vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Estée Lauder EL.N a fixé mercredi ses objectifs pour l'exercice 2030: une croissance organique annuelle durable des ventes de l'ordre de 5 %, une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté et une marge d'exploitation ajustée comprise entre 16,5 % et 18,5 %, alors que le fabricant de cosmétiques présentait sa stratégie de croissance à long terme.
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