Estée Lauder surperforme à Wall Street, un analyste en soutien
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 16:07
Le broker, qui affiche un objectif de cours de 95 dollars, souligne que trois des quatre principales zones d'activité de l'entreprise ont généré de la croissance organique sur le trimestre écoulé, avec une stabilisation dans la région Amériques qui s'est accompagnée de gains de parts de marché dans toutes les catégories de produits.
Il ajoute que les prévisions fournies pour l'exercice 2026/2027 laissent penser à une poursuite de l'inflexion amorcée au niveau du chiffre d'affaires.
Une valorisation qui intègre le scénario Puig
Concernant l'éventualité d'un mariage avec l'espagnol Puig, Piper Sandler reconnaît que l'opération pourrait compliquer la reprise de l'activité, même avec les avantages qu'elle présente en matière de diversification et de rentabilité, mais le professionnel juge que ces interrogations sont déjà reflétées dans la valorisation du titre, qui se traite sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda à horizon 2027 de 12x, contre 16x sur les deux années écoulées.
Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, le titre limitait son recul à 1,2% à 79,8 dollars portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 24% pour une capitalisation boursière de 28,9 milliards de dollars. Au même moment, l'indice S&P 500 reculait pour sa part de 1,4%.
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