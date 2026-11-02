Estée Lauder relève ses prévisions annuelles grâce à une demande résiliente à l’approche des fêtes de fin d’année

Des produits de beauté de la marque Estée Lauder sont exposés dans une boutique de cosmétiques d'un centre commercial de Mumbai

Estée Lauder a relevé ‌lundi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de ​bénéfice, misant sur la résilience de la demande pour ses marques haut de gamme de soins de la peau et ​de parfums à l’approche de la saison des fêtes de fin d’année, alors ​que les efforts de redressement ⁠engagés depuis un an par son directeur général, Stéphane ‌de La Faverie, commencent à stimuler la croissance

Les consommateurs, en particulier les plus aisés et les ​plus jeunes, ont ‌continué à s'offrir des produits de soin et ⁠des parfums malgré l'incertitude économique, renforçant ainsi les ventes des gammes de soins et de parfums de luxe du ⁠propriétaire de Clinique ‌et Tom Ford.

Dans le cadre de la stratégie "Beauty ⁠Reimagined" du directeur général, Estée Lauder mise sur l’accélération ‌de l’innovation, le développement de nouveaux canaux de ⁠distribution et marchés, le recours à l’intelligence artificielle, ⁠le renforcement des ‌investissements destinés à la clientèle, ainsi que la rationalisation de ​ses activités et la ‌réduction des coûts, notamment par des suppressions de postes.

Le groupe prévoit désormais une ​croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 4% et 5,5% pour l’exercice 2027, contre une précédente ⁠fourchette de 3% à 5%.

Estée Lauder prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,20 et 3,45 dollars (entre 2,86 et 3,09 euros) par action, contre une prévision antérieure de 3,10 à 3,35 dollars.

(Anuja Bharat Mistry ; version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)