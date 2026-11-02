Estée Lauder réduit ses promotions alors que les parfums de luxe contribuent à améliorer ses perspectives

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* La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels alors que son redressement s'accélère

* La demande en soins de la peau et parfums haut de gamme stimule les résultats trimestriels

* Résultats supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, les actions progressent en pré-ouverture

(Ajout d'informations issues de la conférence de presse aux paragraphes 1, 4 et 5)

par Arriana McLymore et Anuja Bharat Mistry

Estée Lauder EL.N réduit ses promotions et intensifie ses investissements dans ses marques alors que son redressement s'accélère, a déclaré lundi le directeur général Stéphane de La Faverie, après que le fabricant de cosmétiques eut revu à la hausse ses prévisions annuelles.

La propension des consommateurs aisés et des jeunes acheteurs à dépenser pour des produits de beauté haut de gamme a stimulé la demande pour les marques de parfums de luxe telles que Le Labo, Tom Ford et Jo Malone London, ainsi que pour les produits de soins de la peau, malgré l’incertitude économique générale.

La Chine continentale constitue un point fort dans les efforts de redressement d’Estée Lauder. La société prévoit une forte croissance organique de ses ventes, tant pour ses nouveaux produits que pour ses produits existants, grâce à des investissements accrus destinés aux consommateurs.

« Nous accélérons nos investissements en amont du tunnel de conversion afin de renforcer l’attrait et la notoriété de notre marque », a déclaré M. de La Faverie lors d’une conférence de presse téléphonique lundi, venant ainsi compléter les plans précédents visant à réduire les remises et les promotions en Chine.

« Même si nous continuons à proposer des offres aux consommateurs, nous nous concentrons vraiment sur la création d’un attrait… et sur une moindre dépendance vis-à-vis des promotions en général, partout dans le monde », a-t-il ajouté.

Estée Lauder espère voir sa catégorie cosmétiques renouer avec la croissance au prochain trimestre, à mesure que des marques telles que MAC et Tom Ford gagnent des parts de marché en Chine continentale.

Selon les analystes, les consommateurs chinois se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs dépenses de luxe et privilégient de plus en plus les marques qui s’ancrent localement.

Les groupes de luxe, notamment Kering (propriétaire de Gucci) PRTP.PA , LVMH LVMH.PA et Hermès HRMS.PA , sont confrontés à de nouveaux vents contraires liés à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient et à la répression fiscale chinoise visant les acheteurs fortunés, ce qui s’ajoute à la pression exercée par la faiblesse de la demande sur des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis.

Les produits de beauté de prestige se sont toutefois révélés plus résistants, les consommateurs chinois de la classe moyenne, animés par des aspirations à la consommation, réorientant leurs dépenses des produits de luxe d’entrée de gamme vers des soins de la peau, des produits de maquillage et des parfums haut de gamme.

Sur le continent américain, le chiffre d’affaires organique d’Estée Lauder a progressé de 4% contre un recul de 2% il y a un an. En Chine, le chiffre d’affaires organique a augmenté de 9%, un taux de croissance identique à celui enregistré l’année précédente.

Les analystes s’attendent à ce qu’Estée Lauder , qui a déclaré que les acquisitions restaient un outil permettant de redéfinir son portefeuille à travers les zones géographiques, les catégories et les gammes de prix, se concentre désormais sur des opérations de niche de moindre envergure après avoir mis fin aux négociations visant à racheter le groupe espagnol de mode et de beauté Puig.

La société a étendu sa distribution via la boutique "US Premium Beauty" d’Amazon et des plateformes telles que Shopee, TikTok Shop, Tmall et Douyin, ce qui a contribué à stimuler les ventes organiques en ligne.

Dans le cadre de sa stratégie de redressement "Beauty Reimagined", Estée Lauder s’est attachée à accélérer l’innovation, à se développer sur de nouveaux canaux et marchés, à utiliser l’IA pour améliorer la connaissance des consommateurs et le marketing, à accroître les investissements destinés aux consommateurs, à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts.

La société table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4% à 5,5% pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 3% à 5%.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,20 et 3,45 dollars par action, contre une fourchette précédente de 3,10 à 3,35 dollars.

L'action de la société a progressé de près de 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle affiche une hausse d'environ 4% depuis le début de l'année.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a progressé de 7% pour atteindre 3,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 5% à 3,65 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté de 72 centimes par action a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 51 centimes.