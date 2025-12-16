Estée Lauder grimpe, "top pick" beauté pour 2026 chez BofA
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 17:05
Peu avant 11h00 (heure locale), le titre gagne autour de 2% tandis que le S&P 500 recule de 0,5%.
Dans une note de recherche, BofA indique avoir relevé de 120 à 130 dollars son objectif de cours sur le titre, que l'intermédiaire dit désormais inclure dans sa liste de valeurs américaines préférées "US 1".
L'analyste explique miser non seulement sur une amélioration de la demande pour les produits de beauté en Chine et aux Etats-Unis mais aussi sur l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'entreprise en interne afin d'améliorer ses performances, des initiatives qui devraient se traduire selon lui par une reconstitution des marges.
Optimiste, BofA indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe à tel point que celles-ci dépassent désormais en moyenne de 13% les objectifs établis par la direction d'Estée Lauder pour l'exercice en cours.
Valeurs associées
|103,505 USD
|NYSE
|+2,45%
A lire aussi
-
Une priorité "immédiate" : face à la menace russe, huit pays européens demandent à renforcer le flanc oriental de l'Europe
Il faut renforcer la protection contre les drones, augmenter les capacité de combat terrestre et la défense antimissile, selon ces pays de l'est et du nord de l'Europe. "La Russie reste une menace aujourd'hui, demain et dans un avenir prévisible". Le Premier ministre ... Lire la suite
-
Les eurodéputés ont voté mardi pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors que Bruxelles tente de convaincre les sceptiques de se rallier au projet et que ... Lire la suite
-
La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable. ... Lire la suite
-
Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer