Estée Lauder fixe ses objectifs de croissance et de marge pour 2030 alors que son redressement se poursuit

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Estée Lauder EL.N a annoncé mercredi son intentiond’augmenter sa marge d’exploitation ajustée de 5,6 points de pourcentage au cours des trois prochaines années, alors que le fabricant de cosmétiques poursuitson redressement.

La société vise une marge opérationnelle ajustée comprise entre 16,5% et 18,5% pour l'exercice 2030, contre une fourchette de 12,9% à 13,8% prévue pour l'exercice 2027.

Ces objectifs interviennent quelques jours après qu’Estée Lauder a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour l’exercice 2027, invoquant une forte demande pour les parfums haut de gamme et les produits de soins de la peau.

"Nous entrons désormais dans un nouveau chapitre, passant du simple rétablissement de la croissance à l’accélération d’une croissance durable et rentable, ainsi qu’à la création de valeur à long terme", a déclaré son directeur général, Stéphane de La Faverie, dans un communiqué publié à l’occasion d’un événement dédié aux marchés financiers organisé par la société à Shanghai.

"Nos perspectives pour l’exercice 2027 reflètent cette dynamique, avec une accélération de la croissance organique du chiffre d’affaires et une nouvelle année marquée par une amélioration significative de la rentabilité", a ajouté M. de La Faverie.

La Chine continentale constitue un point fort dans les efforts de redressement d’Estée Lauder. La société a indiqué qu’elle s’attendait à une forte croissance organique des ventes, tant pour ses nouveaux produits que pour ses produits existants, suite à une augmentation des investissements destinés aux consommateurs.

Estée Lauder a également indiqué qu’elle visait une croissance organique de son chiffre d’affaires annuelle à un chiffre dans la moyenne et une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action ajusté jusqu’à l’exercice 2030.