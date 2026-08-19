Estée Lauder en hausse grâce à des perspectives de bénéfices annuels solides

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19 août - ** L'action du fabricant de cosmétiques Estée Lauder

EL.N affiche une hausse de 7 % à 90,10 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la poursuite des dépenses dans les parfums haut de gamme et sur de solides performances sur ses marchés clés

** La société prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 3,18 dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d’affaires net de 3,63 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 3,54 milliards de dollars

** Le BPA ajusté trimestriel s'établit à 39 cents, contre des prévisions de 32 cents

** Depuis le début de l'année, à la clôture d'hier, l'action a perdu environ 20 %