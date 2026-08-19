 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estée Lauder en hausse grâce à des perspectives de bénéfices annuels solides
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 12:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du fabricant de cosmétiques Estée Lauder

EL.N affiche une hausse de 7 % à 90,10 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la poursuite des dépenses dans les parfums haut de gamme et sur de solides performances sur ses marchés clés

** La société prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 3,18 dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d’affaires net de 3,63 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 3,54 milliards de dollars

** Le BPA ajusté trimestriel s'établit à 39 cents, contre des prévisions de 32 cents

** Depuis le début de l'année, à la clôture d'hier, l'action a perdu environ 20 %

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
98,050 USD NYSE +16,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 501,91 -0,09%
Pétrole Brent
91,55 +0,24%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Or
4 522,81 +4,34%
HAFFNER ENERGY
0,641 -6,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank