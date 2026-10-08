Estanguet et Musca nommés au conseil d'administration de Christian Dior

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L'ancien champion olympique de canoë-kayak, Tony Estanguet, et Xavier Musca ont été nommés au conseil d'administration de Christian Dior, en remplacement de Nicolas Bazire et Maria Luisa Loro Piana, a annoncé le couturier français mercredi dans un communiqué.
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