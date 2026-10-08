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Samsung anticipe un bénéfice du T3 en hausse de 783%
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 07:23

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Les bénéfices de Samsung au troisième trimestre ont été multipliés par près de neuf, grâce à l'essor des mémoires pour l'IA qui a stimulé les résultats du secteur des puces électroniques

Les bénéfices de Samsung au troisième trimestre ont été multipliés par près de neuf, grâce à l'essor des mémoires pour l'IA qui a stimulé les résultats du secteur des puces électroniques

‌Samsung Electronics a déclaré ​jeudi que son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre devrait ​bondir de 783% sur un ​an, battant les ⁠attentes des analystes, en ‌raison d'une forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

Le ​premier ‌fabricant mondial de puces ⁠a estimé que son bénéfice d'exploitation sur la période ⁠juillet-septembre ‌s'est établi à 107.400 ⁠milliards de wons (71,56 milliards ‌d'euros).

Le consensus ressortait ⁠à 106.100 milliards de ⁠wons, selon ‌des données LSEG SmartEstimate.

Le chiffre ​d'affaires ‌du groupe au troisième trimestre devrait s'établir ​à 195.000 milliards de wons, en ⁠hausse de 127%.

Samsung prévoit d'annoncer ses résultats détaillés plus tard ce mois-ci.

(Joyce Lee et Heekyong Yang; version française ​Camille Raynaud)

Résultats d'entreprise
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1 commentaire

  • 08:23

    la bulle gonfle gonfle gonfle...jusqu à...

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