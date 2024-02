(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si vous n'avez pas tout suivi : en 2023, nous avons connu une période d'inflation. Pour faire en sorte de garder l'inflation sous contrôle, la plupart des banques centrales des pays développés ont remonté leur taux d'intérêts. Emprunter de l'argent devenait alors plus couteux, ce qui décourage par exemple les entreprises à entreprendre des projets. Cela a un impact négatif sur la croissance et doit alors aider à diminuer l'inflation.

Cette augmentation des taux est importante pour nous car elle a aussi un impact sur les rendements des obligations : ils ont augmenté. En effet, si emprunter devient plus cher, cela veut aussi dire que vous êtes plus rémunérés qu'avant pour prêter votre argent à travers des obligations. Et si vous ne savez pas ce que sont les obligations, je vous explique en bas de page.

L'année 2023 a ainsi été l'année du retour de l'obligataire : grâce à cette rémunération plus élevée, les obligations étaient les chouchous des investisseurs, délaissant certaines actions. Début décembre, nouveau rebondissement : les banques centrales ont laissé entendre qu'elles pourraient bientôt procéder à des baisses de taux, l'inflation semblant revenir sous contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?

Les taux de rendement des obligations ont sans doute atteint leur pic et ne peuvent désormais que rester stables ou diminuer. Il faut ici bien noter le mot « bientôt » : nous ne savons pas exactement quand est-ce que les baisses de taux auront lieu, bien que les analystes ne manquent pas de spéculer. Il n'y a pas encore eu de baisses en ce début 2024.

À savoir : les banquiers centraux se rencontrent régulièrement pour décider du sort de ces taux et ces dates sont connues à l'avance.

Des rendements qui restent attractifs

Alors, est-il trop tard pour investir en obligations ? Non. Si les taux de rendement des obligations ont probablement atteint un pic en 2023, ils ne sont tout de même pas redescendus au niveau « d'avant inflation » : ils restent donc attractifs. Aucune baisse n'a encore été annoncée en ce début d'année, bien que les marchés les ont tout de même déjà anticipés. Autrement dit, vous avez peut-être raté la lune, mais vous pouvez encore retomber sur les étoiles.

Les étoiles, c'est ici un taux de rendement possible* jusqu'à 3.65 % pour les obligations d'entreprises émises en euros, et 4.96% du côté américain, avec la gamme d'ETF iBonds de iShares. Attention, quand on achète des obligations (ou un fonds d'obligations) en devise américaine, il faut prendre en compte le risque de taux de change : la différence de rendement peut s'avérer ne pas être aussi avantageuse !

Peu importe l'ETF iShares iBonds, on a un taux légèrement plus élevé que celui du livret A, qui est aujourd'hui à 3%. Alors pourquoi se lancer ? Le livret A est limité à 22.950 euros, et son taux est susceptible de diminuer. Avec l'ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR par exemple, vous pouvez espérer un taux à 3.38%* jusqu'en 2028.

Le point en plus : ces ETFs iBonds sont à 0€ de frais de courtage sur Boursomarket.

Rédigé par Sarah Afqir

Obligation : c'est un prêt que fait un investisseur (particulier ou professionnel) à une entreprise ou un gouvernement. Ces titres de dette sont émis pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers.

Cela pour une durée déterminée : cette durée c'est la durée de vie de l'obligation, aussi appelée maturité. Selon les obligations, elles peuvent aussi délivrer des coupons régulièrement jusqu'à maturité.

Pour différencier l'action de l'obligation, les deux étant les titres les plus communs, on peut se dire qu'un actionnaire est un co-propriétaire d'une entreprise : il participe aux gains comme aux pertes, tandis qu'un détenteur d'une obligation est un simple créancier : il a droit au remboursement de son capital plus le taux d'intérêt. Ce qui revient à dire qu'une action présente un risque plus élevé, mais un potentiel de rendement plus élevé aussi et une obligation présente un risque moindre, mais aussi un potentiel de rendement plus limité.

*Rendements au 19 janvier 2024. Le taux d'actualisation qui équivaut à la valeur actualisée des flux de trésorerie d'une obligation à son prix de marché (y compris les intérêts courus). Le Rendement Moyen à Échéance du Fonds est la moyenne pondérée des rendements des obligations individuelles du fonds basée sur la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI »). La mesure n'inclut pas les frais et dépenses. Pour les obligations remboursables, ce rendement est le plus faible. Pour les obligations non remboursables, le Rendement à Échéance est équivalent au rendement le plus faible.

