Essity : revue stratégique de Consumer Tissue et objectifs confirmés
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 09:05
Selon le communiqué publié par Essity, le conseil d'administration va évaluer différentes options pour Consumer Tissue , y compris une éventuelle séparation, même si aucune décision n'a encore été prise. Le groupe explique vouloir créer les meilleures conditions pour que cette activité et l'ensemble d'Essity développent leur plein potentiel.
L'enjeu est significatif pour le portefeuille. En 2025, Consumer Tissue a réalisé 43,54 milliards de couronnes suédoises de chiffre d'affaires, soit 31% des ventes du groupe, avec une marge d'EBITA hors éléments non récurrents de 11,9%. Ce niveau reste inférieur à l'objectif global d'Essity, qui vise une marge supérieure à 15%.
La revue stratégique peut donc être lue comme un moyen de clarifier le profil du groupe et de concentrer les ressources sur les activités les plus rentables.
Essity maintient aussi son objectif de croissance organique annuelle supérieure à 3%.
Lors de sa journée investisseurs, le groupe a détaillé ses ambitions par activité, avec des marges visées allant de plus de 12% pour Consumer Tissue à plus de 19% pour Health & Medical .
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