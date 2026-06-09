EssilorLuxottica va produire ses lunettes connectées en Italie, un tournant stratégique majeur

EssilorLuxottica a annoncé mardi avoir conclu avec ses syndicats un accord prévoyant la relocalisation en Italie d'une partie de sa production de lunettes connectées (wearables), qui étaient jusqu'ici fabriquées en Asie.

Dans un communiqué, le spécialiste franco-italien de l'optique ophtalmique explique avoir signé un accord avec les principales organisations syndicales du pays (Filctem Cgil, Femca Cisl et Uiltec Uil) afin de lancer une phase expérimentale dès le second semestre de cette année en vue du déploiement de ses premières lignes de production d'ici début 2027.

Le groupe précise que ce projet d'envergure se concentrera sur son site historique d'Agordo, situé dans la région de la Vénétie, dont une zone entière sera intégralement reconvertie pour accueillir ces nouvelles activités de haute technologie.

Cette décision marque un pivot stratégique majeur pour le leader mondial de la lunetterie, qui s'appuyait jusqu'ici exclusivement sur ses capacités asiatiques pour l'assemblage et les composants électroniques de ses produits phares connectés, à l'image des lunettes IA Ray-Ban Meta , développées en partenariat avec la maison-mère de Facebook.

Un pari sur le "Made in Italy" et le futur du produit

C'est la toute première fois qu'EssilorLuxottica assemblera et produira ses célèbres lunettes connectées directement sur le sol européen.

"Implanter également la fabrication de nos appareils wearables en Italie (...) représente un choix stratégique et industriel de grande valeur pour le groupe et l'ensemble du territoire", s'est félicité Francesco Milleri, le directeur général d'EssilorLuxottica.

L'investissement, dont le montant n'a pas été divulgué, englobe la modernisation des installations, l'acquisition de nouvelles machines et la formation du personnel. Il s'inscrit dans le prolongement d'un accord-cadre scellé en septembre dernier entre la direction et les partenaires sociaux.

Pour les syndicats italiens, cette annonce représente une victoire industrielle majeure dans un contexte européen souvent marqué par les délocalisations.

"C'est un signal important contre les logiques de délocalisation et en faveur d'une politique industrielle qui remet au centre le travail, les compétences et la capacité manufacturière de notre pays", ont salué dans une déclaration commune les secrétaires nationaux des trois syndicats signataires.

À la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica s'octroyait une progression de plus de 2% mardi dans le sillage de ces annonces, les investisseurs y voyant un signal positif de la part du groupe sur les perspectives de cette activité à forte croissance.