EssilorLuxottica s'associe à la fondation Chips-IT
La collaboration vise à renforcer la position du groupe dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l'approche ouverte de Chips-IT.
Cela permettra d'accéder à de nouveaux niveaux de personnalisation, d'optimisation et de performance. En ligne avec son modèle collaboratif, EssilorLuxottica prévoit de rendre accessibles en open-source certains composants de ses plateformes "wearables".
Positionnée au coeur de l'écosystème italien des semi-conducteurs, la fondation Chips-IT est une organisation de recherche et de technologie visant à faire progresser la recherche sur la conception de circuits intégrés en Italie et en Europe.
