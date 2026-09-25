EssilorLuxottica recule, les analystes rabotent toujours leurs objectifs

(Zonebourse.com) - EssilorLuxottica poursuit son repli vendredi à la Bourse de Paris, accusant l'un des plus nets reculs de l'indice CAC 40, plusieurs brokers ayant revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre alors même que le groupe a dévoilé cette semaine de nouveaux modèles de lunettes IA conçus en collaboration avec son partenaire américain Meta.

Vers 14h30, l'action du géant de l'optique recule de 0,8% à 143,5 euros, alors que le CAC 40 progresse au même moment de 0,1%. Elle gagne cependant 3,5% sur la semaine.

Dans une note publiée dans la matinée, les équipes de Bernstein disent moins retenir le lancement de la nouvelle gamme de lunettes que le fait que l'équipe de direction ait, de leur point de vue, récemment incité les marchés à revoir à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2026.

Le bureau d'études, qui reste à "performance en ligne avec le marché" sur la valeur, ramène en conséquence sa cible de 200 à 185 euros.

A l'occasion de la conférence Meta Connect, qui s'est tenue mercredi et jeudi, EssilorLuxottica et Meta ont dévoilé leurs nouvelles Ray-Ban Meta Gen 3 dotées d'un design plus fin et plus confortable, avec une autonomie plus longue, disponibles en 27 combinaisons de couleurs et de verres différents, dont les célèbres modèles Aviator et Wayfarer.

Les deux groupes ont également levé le voile sur une gamme de lunettes IA sans caméra photo/vidéo, les Ray-Ban Meta Audio.

Il est également prévu que Muse, le nouvel agent IA personnel mis au point par Meta, arrive sur toutes les lunettes IA de la gamme.

Toujours pas de signal d'achat, selon Goldman

D'après les analystes de Jefferies, qui maintiennent leur recommandation d'achat avec un objectif de 250 euros, ces développements sont à la fois destinés à rassurer les utilisateurs sur les questions de confidentialité des données et à conserver de l'avance sur une concurrence qui se met en ordre de marche.

Sans revenir sur la présentation des nouvelles lunettes alimentées par l'IA, ceux de Goldman Sachs tranchent quant à eux dans le débat consistant à déterminer si le récent mouvement de dévalorisation du titre a généré une intéressante opportunité d'achat.

Au vu des incertitudes qui entourent encore la croissance du groupe, de la baisse de ses tarifs et de la chute de l'univers du luxe et de la "medtech" dans leur ensemble, la banque d'affaires américaine préfère conserver un avis "neutre" sur le titre avec un objectif ramené de 200 à 165 euros.

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