EssilorLuxottica-Leonardo Maria Del Vecchio propose de racheter les parts des actionnaires de Delfin

Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers du défunt fondateur d'EssilorLuxottica ESLX.PA , a proposé de racheter les parts de ses coactionnaires au sein de Delfin, le principal investisseur du fabricant de lunettes, selon une lettre publiée par le journal italien QN.

Il a obtenu auprès de Citi un financement pouvant atteindre 22 milliards d’euros pour financer le rachat des participations des autres actionnaires de la holding familiale basée au Luxembourg, a déclaré lundi une source proche de l’homme d’affaires.

"C'est la proposition la plus sérieuse que j'aie jamais faite. J'ai obtenu le soutien d'une grande banque internationale pour financer l'opération", a déclaré Leonardo Maria Del Vecchio dans cette lettre, rapportée par QN, qu'il contrôle. Il n’a toutefois pas précisé le nom de la banque.

Citi et Delfin ont refusé de commenter.

Delfin est détenue à parts égales par huit actionnaires, dont les désaccords ont donné au conseil d’administration de la holding une plus grande marge de manœuvre pour prendre les décisions.

L’objectif de Leonardo Maria Del Vecchio est d’acquérir cinq ou six participations au sein de Delfin, a précisé cette source.

La proposition de Leonardo Maria Del Vecchio, qu’il présente comme visant à préserver l’héritage bâti par son père, intervient après l’apparition, la semaine dernière, d’une offre de 30 milliards d’euros formulée par l’homme d’affaires tchèque Michal Strnad pour le rachat de Delfin.

Plus tôt cette année, Leonardo Maria Del Vecchio avait échoué à acquérir les participations de deux autres actionnaires de Delfin dans le cadre d’une opération d’environ 10 milliards d’euros, les banques qui soutenaient la transaction n’étant pas parvenues à obtenir les garanties nécessaires à l’octroi du financement.

"J’ai proposé à la fois une acquisition totale et immédiate des participations, ainsi que des structures alternatives impliquant un rachat plus progressif au fil du temps", a-t-il ajouté, précisant qu’il comptait présenter son plan d’ici le 7 novembre.

La proposition adressée aux autres actionnaires de Delfin ne comporte, à ce stade, aucun détail financier, selon une personne proche du dossier.

Delfin est le premier actionnaire d’EssilorLuxottica, le fabricant des lunettes Ray-Ban, avec une participation de 32,4%. La holding détient également 10% de l’assureur italien Generali, 17,5% de la banque italienne Monte dei Paschi BMPS.MI , ainsi qu’une participation minoritaire dans UniCredit CRDI.MI . La valeur boursière cumulée de ces participations s’élève actuellement à environ 43 milliards d’euros.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)