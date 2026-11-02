EssilorLuxottica: Leonardo Maria Del Vecchio propose de racheter les parts des actionnaires de Delfin

Leonardo Maria Del Vecchio, président de la Fondation OneSight EssilorLuxottica, participe à une conférence à Rome

Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des ‌héritiers du défunt fondateur d'EssilorLuxottica, a proposé de racheter les parts de ses coactionnaires au sein ​de Delfin, le principal investisseur du fabricant de lunettes, selon une lettre publiée par le journal italien QN.

Il a obtenu auprès de Citi un financement pouvant atteindre 22 milliards d’euros pour financer le ​rachat des participations des autres actionnaires de la holding familiale basée au Luxembourg, a déclaré lundi une source proche de l’homme ​d’affaires.

"C'est la proposition la plus sérieuse que j'aie ⁠jamais faite. J'ai obtenu le soutien d'une grande banque internationale pour financer l'opération", a déclaré ‌Leonardo Maria Del Vecchio dans cette lettre, rapportée par QN, qu'il contrôle. Il n’a toutefois pas précisé le nom de la banque.

Citi et Delfin ont refusé ​de commenter.

Delfin est détenue à parts ‌égales par huit actionnaires, dont les désaccords ont donné au conseil ⁠d’administration de la holding une plus grande marge de manœuvre pour prendre les décisions.

L’objectif de Leonardo Maria Del Vecchio est d’acquérir cinq ou six participations au sein de Delfin, a précisé cette source.

La ⁠proposition de Leonardo Maria ‌Del Vecchio, qu’il présente comme visant à préserver l’héritage bâti par son père, ⁠intervient après l’apparition, la semaine dernière, d’une offre de 30 milliards d’euros formulée par l’homme ‌d’affaires tchèque Michal Strnad pour le rachat de Delfin.

Plus tôt cette année, Leonardo Maria ⁠Del Vecchio avait échoué à acquérir les participations de deux autres actionnaires ⁠de Delfin dans le ‌cadre d’une opération d’environ 10 milliards d’euros, les banques qui soutenaient la transaction n’étant pas parvenues ​à obtenir les garanties nécessaires à l’octroi du ‌financement.

"J’ai proposé à la fois une acquisition totale et immédiate des participations, ainsi que des structures alternatives impliquant un rachat plus ​progressif au fil du temps", a-t-il ajouté, précisant qu’il comptait présenter son plan d’ici le 7 novembre.

La proposition adressée aux autres actionnaires de Delfin ne comporte, à ce stade, aucun ⁠détail financier, selon une personne proche du dossier.

Delfin est le premier actionnaire d’EssilorLuxottica, le fabricant des lunettes Ray-Ban, avec une participation de 32,4%. La holding détient également 10% de l’assureur italien Generali, 17,5% de la banque italienne Monte dei Paschi, ainsi qu’une participation minoritaire dans UniCredit. La valeur boursière cumulée de ces participations s’élève actuellement à environ 43 milliards d’euros.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)