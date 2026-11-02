Binance indique que ses clients ont retiré 4,7 milliards de dollars nets après le piratage, alors que le monde des cryptomonnaies évalue les risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours des cryptomonnaies se redressent après la chute de vendredi

* Les sorties de fonds des ETF suggèrent que les institutionnels pourraient être des vendeurs de cryptomonnaies

* Ces sorties représentent environ 2,8 % des actifs de Binance

(Mise à jour avec les derniers chiffres relatifs aux retraits dans les paragraphes 1 à 3 et 10, ainsi que des détails sur les vols liés à la Corée du Nord au paragraphe 5)

par Rae Wee et Elizabeth Howcroft

Les clients de Binance ont retiré près de 5 milliards de dollars de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde depuis sa réouverture, après un piratage qui a entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies sur la plateforme, dans ce qui pourrait être le plus grand braquage financier de l'histoire.

Les clients ont retiré un montant net de 4,72 milliards de dollars depuis la levée de la suspension dimanche matin, a déclaré un porte-parole. La plateforme a gelé les retraits pendant environ 48 heures après le piratage, qui, selon le FBI , aurait été perpétré par la Corée du Nord.

Binance a indiqué que ces sorties nettes représentaient environ 2,8 % des actifs de la plateforme, un chiffre relativement modeste qui, selon les analystes, suggère que la confiance des clients s’est globalement maintenue.

Ce mouvement de sortie est à comparer aux quelque 7 milliards de dollars retirés du stablecoin USDC de Circle en l’espace d’une semaine après l’effondrement de la Silicon Valley Bank en 2023. Binance avait elle-même enregistré des sorties nettes d’environ 6 milliards de dollars en 72 heures à la suite de la faillite de FTX en décembre 2022.

“Notre priorité absolue à l’heure actuelle est de garantir la sécurité de l’environnement, après quoi les utilisateurs pourront retirer leurs fonds et Binance pourra reprendre ses activités”, a déclaré lundi Yi He, co-directrice générale de Binance, dans un message publié sur X.

Les volumes de transactions ont augmenté sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, alors que les investisseurs tentaient de faire face à ce qui pourrait être le plus grand vol jamais commis au détriment d’une institution financière.

Cette attaque marque une escalade dans les vols de cryptomonnaies perpétrés par la Corée du Nord . La société d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs a indiqué que des pirates informatiques liés à la Corée du Nord avaient volé 7,4 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026.

Binance a déclaré qu’elle couvrait les pertes avec les fonds de l’entreprise et qu’elle avait déjà mobilisé 6 milliards de dollars provenant de sa trésorerie, d’un fonds d’assurance et de réserves constituées pour faire face aux failles de sécurité.

“Cela n’a pas encore déclenché de panique généralisée ni de retrait massif et concentré”, a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group 3887.HK , une société de services financiers spécialisée dans les actifs numériques basée à Hong Kong.

M. Sun a ajouté que les préoccupations en matière de sécurité étaient susceptibles d’influencer le montant que les teneurs de marché, les institutions et les autres investisseurs allouent aux cryptomonnaies.

Binance, qui affirme compter plus de 335 millions d’utilisateurs dans le monde et enregistrer un volume quotidien moyen de transactions de 95 milliards de dollars sur les actifs numériques et les produits dérivés, a également cherché à rassurer ses clients.

“Après un pic initial, les volumes de retraits ont diminué et se stabilisent”, a déclaré Binance sur X. Un porte-parole a indiqué que les entrées s'élevaient à 2,7 milliards de dollars.

PAS DE RUÉE VERS LES RETRAITS

Certains traders ont déclaré à Reuters qu’ils conservaient leurs comptes.

“Je ne retirerais pas nécessairement tout de Binance, car les plateformes centralisées continuent de jouer un rôle important en matière de liquidité, de trading et d’accès au marché”, a déclaré Jay Koh, vice-président de l’Asia Web3 AI Association, un groupe de défense de la blockchain basé à Singapour.

Ryan Tan, un utilisateur de Binance, a déclaré qu’il n’était pas pressé de retirer ses fonds de la plateforme, car il avait déjà réduit considérablement le solde de son compte depuis l’effondrement d’une autre plateforme de cryptomonnaies, FTX, il y a quatre ans.

“Après la faillite de FTX, j’ai décidé de tout conserver dans mon portefeuille plutôt que de laisser mes fonds sur des plateformes d’échange”, a expliqué cet homme de 39 ans.

Après avoir atteint vendredi leur plus bas niveau en six semaines, les cours du bitcoin BTC= se sont redressés au cours du week-end pour s’établir autour de 78 000 dollars lundi, tandis que l’ether ETH= a également rebondi après avoir touché son plus bas niveau en deux mois.

Les capitalisations boursières des stablecoins, souvent considérées comme un indicateur des flux de capitaux entrant et sortant des marchés des cryptomonnaies, ont baissé depuis vendredi, ce qui suggère que certains investisseurs ont transféré leurs fonds vers des liquidités ou des actifs traditionnels.

Binance a indiqué que les retraits avaient repris pour le bitcoin sur le réseau Bitcoin, ainsi que pour l’ether et certains stablecoins en dollars sur le réseau Ethereum, bien que son site web indique toujours que les retraits restent partiellement suspendus pour la plupart des cryptomonnaies.

Lundi, la plateforme a rétabli le retrait en espèces en dollars américains.

LES GRANDS INVESTISSEURS SEMBLENT DEVENIR PRUDENTS

Le vol subi par Binance est le plus important d’une série de vols de cryptomonnaies attribués à la Corée du Nord.

Le FBI a déclaré samedi que le groupe nord-coréen “TraderTraitor” , soutenu par l’État, était responsable de l’attaque. Les chercheurs décrivent ce groupe comme très sophistiqué et affirment que ses activités contribuent à financer les programmes d’armement du pays.

Selon les analystes, l’ampleur et la résonance de cette attaque pourraient freiner l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies, alors que de nombreux investisseurs espéraient que cela soutiendrait les cours.

Les ETF au comptant sur le bitcoin ont enregistré vendredi des sorties de capitaux de 643 millions de dollars, soit le plus important retrait quotidien du mois d’octobre, tandis que plus de 1,3 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées, selon Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, une société américaine d’analyse de la blockchain.

“Un piratage sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies, c’est un braquage de banque à la vitesse d’Internet, ce qui crée un profil de risque instable pour toute personne responsable du capital d’autrui”, a-t-il déclaré.

Environ la moitié des fonds volés étaient détenus sous forme de stablecoins et ont été gelés par des émetteurs, notamment Circle, qui a annoncé lundi avoir gelé plus de 1,1 milliard de dollars en USDC USDC= .

Jonathan Benton, fondateur et directeur général de la société de récupération d’actifs cryptographiques iSanctuary, a déclaré que la technologie permettant de retracer les fonds volés existait, mais que le défi consistait à transformer ces renseignements en une action rapide et coordonnée avant que ces actifs ne disparaissent.

“L’avenir de la cryptomonnaie ne dépendra pas des sommes injectées sur le marché, mais de la sécurité de cet argent une fois qu’il s’y trouve”, a déclaré M. Benton, ancien responsable de l’unité chargée de la corruption internationale au sein de la National Crime Agency britannique.