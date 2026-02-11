EssilorLuxottica: Le CA affiche une croissance "record" de 18,4% au T4

EssilorLuxottica a ‌annoncé mercredi un bond de 18,4% de son ​chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un ​communiqué une croissance "record".

Le chiffre d'affaires du fabricant des lunettes de ​soleil Ray-Ban et Oakley ⁠s'est établi à 7,60 milliards d'euros sur la ‌période, contre 6,78 milliards d'euros à la même période en 2024.

"C’est une année ​historique pour ‌EssilorLuxottica : pour la première fois depuis ⁠l’origine du Groupe, notre chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres à taux de ⁠change constant, ‌après un quatrième trimestre affichant une croissance ⁠record de 18,4%", ont dit Francesco Milleri, ‌président-directeur général, et Paul du Saillant, ⁠directeur général délégué d'EssilorLuxottica, dans un communiqué.

Les ⁠régions Amérique ‌du Nord, EMEA et Asie-Pacifique ont toutes enregistré ​une croissance à deux ‌chiffres au quatrième trimestre et sur l’exercice, selon le groupe.

En ce ​qui concerne ses perspectives, EssilorLuxottica "prévoit de réaliser, au cours des cinq prochaines années ⁠et à taux de change constants, une croissance soutenue de son chiffre d’affaires total et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité ​par Augustin Turpin)