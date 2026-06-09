EssilorLuxottica lancera la production de lunettes connectées en Italie d'ici début 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant franco-italien de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mardi, dans un communiqué conjoint avec les syndicats italiens, qu'il commencerait à produire des lunettes connectées en Italie d'ici début 2027.

* Le groupe a conclu un partenariat à long terme avec le géant technologique Meta Platforms META.O pour développer des lunettes connectées sous les marques Ray-Ban et Oakley.

* Ses lunettes connectées phares, les Ray-Ban Meta, sont actuellement fabriquées en Asie.

* Le communiqué ne précise pas quels types d'appareils portables seront produits en Italie.

* “L'initiative d'EssilorLuxottica représente un choix industriel à forte valeur stratégique compte tenu du contenu technologique élevé des appareils portables. Elle repose sur l'objectif de maintenir le rôle des usines italiennes en tant que pôles d'innovation”, a déclaré le groupe.