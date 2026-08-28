EssilorLuxottica lance un programme de rachat de 5 mlns d'actions

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•28.08.2026•09:40•
La start-up française Pasqal, spécialisée dans l'informatique quantique, a annoncé jeudi soir son introduction vendredi à la Bourse de New York et la levée de 360 millions de dollars de trésorerie. Les titres de Pasqal devraient commencer à être négociés vendredi ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•28.08.2026•09:36•
Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août, tirés par ceux de l'énergie, après 2,1% en juillet, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Insee. Cette hausse, remarque l'Institut national de la Statistique, semble s'expliquer ...
Lire la suite
Les principales Bourses européennes sont dans le vert vendredi en début de séance, le CAC 40 parisien rebondissant après la forte baisse enregistrée la veille dans un contexte d'inquiétudes budgétaires. L'indice vedette de la Bourse de Paris gagne 1,06% à 8.408,01 ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•28.08.2026•09:35•
Les dépenses de consommation des ménages en France ont continué leur progression en juillet, tirées par la hausse des dépenses de carburant et, dans une moindre mesure, d'électricité, mais aussi par les achats de voitures neuves, a indiqué l'Insee vendredi. Les ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer