EssilorLuxottica lance un programme de rachat de 5 mlns d'actions

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* A CONFIÉ À UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT UN MANDAT PORTANT SUR L'ACHAT D'UN MAXIMUM DE 5 MILLIONS D'ACTIONS ESSILORLUXOTTICA

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(Rédaction de Gdansk)