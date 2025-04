EssilorLuxottica évoque des "mesures" pour atténuer l'impact des droits de douane

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant de l'optique EssilorLuxottica a fait état jeudi d'une hausse de 8,1% son chiffre d'affaires au premier trimestre malgré le contexte économique "instable", évoquant des "mesures pour gérer l'impact" des droits de douane.

"Nous opérons dans un cadre qui, du point de vue des droits de douane américains, est extrêmement volatil et instable à ce stade", a observé le directeur financier Stefano Grassi, au cours d'une conférence téléphonique.

Le groupe franco-italien, né de la fusion d'Essilor et de Luxottica, réunissant sous un même toit la production de verres et de montures, réalise près de la moitié de ses ventes en Amérique du Nord, essentiellement aux Etats-Unis.

Le cours de l'action avait plongé le 3 avril, secoué par les nouveaux droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump.

EssilorLuxottica devrait subir l'impact des coûts liés aux droits de douane imposés par Washington à la Chine, où il fabrique une grande partie des composants de ses lunettes.

Le groupe annonce dans son communiqué la "mise en œuvre de mesures pour gérer l'impact des droits d'importation américains" sans fournir de détails.

Interrogé sur ces actions lors de la conférence, M. Grassi cite notamment "la diversification de notre chaîne d'approvisionnement" et "un ajustement des prix" aux Etats-Unis.

"Notre empreinte de diversification nous donne de très nombreuses options que nous avons en main, avec un objectif clair, fabriquer et distribuer notre produit dans ces lieux où cela présente plus d'avantages d'un point de vue économique, sans aucun compromis sur la qualité et le niveau de service", a-t-il dit.

Entre janvier et mars, le groupe, qui possède de nombreuses marques emblématiques de lunettes comme Ray-Ban et Oakley, a réalisé des ventes de 6,85 milliards d'euros et continue de viser un chiffre d’affaires de l’ordre de 27 à 28 milliards d’euros à horizon 2026.

Sur le premier trimestre, toutes les régions ont progressé de 9 à 10% à taux de change constants, à l'exception de l'Amérique du Nord, marquée par une croissance moins forte (4%), détaille le champion des verres optiques, des montures et des lunettes de soleil dans un communiqué.