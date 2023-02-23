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EssilorLuxottica affiche un CA annuel en hausse à 24,5 milliards d'euros
information fournie par Reuters23/02/2023 à 07:45

23 février (Reuters) - EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE DE 24,5 MILLIARDS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2022, EN HAUSSE DE 13,9% PAR RAPPORT À 2021 EN DONNÉES COMPARABLES

* CASH-FLOW LIBRE À 2,26 MILLIARDS D'EUROS POUR L'ANNÉE 2022

* MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE À 16,8% SUR L'ANNÉE 2022, EN HAUSSE DE 70 POINTS DE BASE PAR RAPPORT AU PRO FORMA 2021

* DIVIDENDE PROPOSÉ À 3,23 EUROS PAR ACTION, EN HAUSSE DE 29% PAR RAPPORT À 2021

* HAUSSE DE 9,4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPARABLE3 AU T4 2022, +3,9% À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2022 À 2,86 MDS EUROS CONTRE 2,32 MDS EUROS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2022 À EUR 4,12 MDS CONTRE 3,47 MDS IL Y A UN AN

* LE GROUPE TERMINE AINSI L'ANNÉE AVEC 1,96 MILLIARDS D'EUROS DE TRÉSORERIE

* ENDETTEMENT FINANCIER NET FIN-2022 DE 10,25 MILLIARDS D'EUROS, CONTRE UN ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 9,70 MILLIARDS D’EUROS À FIN 2021

* PERSPECTIVES: CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE ANNUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L’ORDRE DE 5% ENTRE 2022 ET 2026 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* PERSPECTIVES: ANTICIPE L'ATTEINTE D'UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE L'ORDRE DE 19 À 20% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE

* DÉSIGNATION DE JEAN-LUC BIAMONTI EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

Texte original sur Eikon ID:nGNE2xG6yZ Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Gdansk Newsroom)

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