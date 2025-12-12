 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica acquiert Signifeye en Belgique
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:34

EssilorLuxottica fait part de l'acquisition de Signifeye, une plateforme d'ophtalmologie belge proposant aux patients des prestations médicales grâce à 15 cliniques et centres de l'oeil situés en Flandre, transaction qui devrait être finalisée d'ici le 1er trimestre 2026.

Cette transaction fait suite à la récente acquisition d'Optegra, une plateforme européenne d'ophtalmologie qui opère plus de 70 cliniques au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.

"Proposant des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle, la plateforme Signifeye offre toute la gamme des prestations médicales liées à la santé de l'oeil", souligne EssilorLuxottica.

"Tout comme Optegra, Signifeye bénéficie d'une réputation d'excellence clinique dans le secteur privé, fondée sur la confiance dans les soins proposés et dans la qualité de ses interventions, à la pointe de l'industrie", poursuit le Franco-Italien.

