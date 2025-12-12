EssilorLuxottica acquiert Signifeye en Belgique
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:34
Cette transaction fait suite à la récente acquisition d'Optegra, une plateforme européenne d'ophtalmologie qui opère plus de 70 cliniques au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.
"Proposant des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle, la plateforme Signifeye offre toute la gamme des prestations médicales liées à la santé de l'oeil", souligne EssilorLuxottica.
"Tout comme Optegra, Signifeye bénéficie d'une réputation d'excellence clinique dans le secteur privé, fondée sur la confiance dans les soins proposés et dans la qualité de ses interventions, à la pointe de l'industrie", poursuit le Franco-Italien.
Valeurs associées
|284,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
A lire aussi
-
Après le départ de Jean Castex à la SNCF, la RATP se cherche un ou une présidente, dont la nomination pourrait intervenir "rapidement", selon des sources concordantes. L'annonce se fera par communiqué de l'Elysée en vertu de l'article 13 de la Constitution qui ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Turquie et les États-Unis discutent des sanctions américaines et des obstacles à la ... Lire la suite
-
Attaque informatique au ministère de l'Intérieur: "pas de trace de compromission grave", selon Nuñez
Laurent Nuñez a affirmé vendredi qu'il n'y avait "pas de trace de compromission grave" des messageries du ministère de l'Intérieur qui ont fait l'objet d'une attaque informatique. "Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. On a mis ... Lire la suite
-
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, avec une dernière tranche à 670 millions d'euros, et veut ainsi poursuivre sa croissance face à l'américain ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer