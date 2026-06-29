EssilorLuxottica accroît encore sa sous-performance depuis le début de l'année

L'action EssilorLuxottica accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 ce lundi en début d'après-midi à la Bourse de Paris, prolongeant sa tendance baissière amorcée depuis le début de l'année alors que les analystes se montrent toujours plus prudents concernant la valeur.

Peu avant 14h00, le titre du géant mondial de l'optique recule de 2,1% à 165,2 euros, portant ses pertes à 38,8% depuis le 1er janvier, contre une progression de 2,7% pour le CAC sur la même période.

Le groupe franco-italien a pourtant bénéficié d'une actualité favorable dernièrement, à commencer par l'annonce la semaine passée du lancement en collaboration avec son partenaire Meta d'une nouvelle collection de lunettes IA visant à ouvrir la catégorie à un public plus large, en particulier aux consommateurs à la recherche de produits accessibles.

La nouvelle gamme, baptisée "Meta Glasses", sera proposée à partir de 299 dollars (environ 261 euros), alors que le premier prix des lunettes IA commercialisées par les deux groupes se situe actuellement autour de 329 euros.

La société a également conclu avec ses syndicats un accord prévoyant la relocalisation en Italie d'une partie de sa production de lunettes connectées (wearables), qui étaient jusqu'ici fabriquées en Asie, un élément qui témoigne de sa confiance dans son potentiel de croissance dans le secteur.

Les analystes continuent de revoir leurs objectifs à la baisse

Ces développements n'empêchent pas plusieurs analystes de manifester leurs doutes quant à la trajectoire du groupe dans le domaine émergent des lunettes alimentées par l'IA, une défiance accrue aujourd'hui par les révisions à la baisse des objectifs de deux professionnels de marché.

Dans une note diffusée dans la matinée, HSBC dit s'inquiéter de l'impact du développement de l'activité des lunettes IA, susceptible de peser de son point de vue sur les marges du groupe en raison des investissements nécessaires à son développement, mais aussi de l'arrivée de nouveaux concurrents sur un marché technologique déjà considéré comme ultra-compétitif.

Son objectif de cours est ainsi sabré de 340 à 200 euros.

Malgré l'absence de catalyseurs positifs à court terme et un flux d'actualités dense autour de la concurrence dans les wearables, HSBC juge cependant que la résilience des activités traditionnelles de l'entreprise - qui représentent encore 70% du chiffre d'affaires actuel - ne doit pas être occultée, ce qui amène la banque britannique à conserver sa recommandation d'achat.

Parallèlement, les équipes de Goldman Sachs ont également revu à la baisse, ce matin, leur cible sur le titre, ramenée de 260 à 230 euros après avoir réduit leurs prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Face à un environnement de consommation plus incertain, la banque d'investissement américaine explique avoir abaissé ses perspectives de croissance annuelle, un ajustement qui prend également en compte des bases de comparaison exigeantes attendues aux 3ème et 4ème trimestres 2026.

Malgré la baisse de ses estimations de croissance, la firme new-yorkaise estime cependant que la récente correction du titre offre un niveau de valorisation plus attractif, ce qui la conduit à renouveler sa recommandation d'achat.