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Essilor : refranchit la résistance des 177E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 16:36

Essilor refranchit la résistance des 177E et s'ouvre ainsi la route des 190,2E, l'ex-plancher du 7 avril, et devrait s'en aller combler le "gap" des 200E du 22 avril, voir celui des 206,3E du 21 avril.

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