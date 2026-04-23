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Essilor Luxottica : décroche de -4% retrace les190E
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 10:39

Essilor Luxottica décroche de -4% sur 190E, le plancher du 7 avril : en cas de rupture, le titre s'ouvrirait le chemin des 185,7E, ex-résistance des 1/2 puis plancher du 16 février.
Si au contraire, un rebond s'enclenche, ce serait l'ébauche d'un "W" haussier, figure qui serait validée par le franchissement des 216E (MM50) avec comme 1er objectif le comblement du "gap" des 225,2 du 27 février.

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ESSILORLUXOTTICA
192,7000 EUR Euronext Paris -4,37%
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